Nélson Veríssimo agradece palavras de Rui Costa: "Sinónimo de confiança"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo na antevisão ao jogo com o Moreirense, da ronda 18 do campeonato, com início às 18h00 de sábado.

Moreirense: "Esperamos uma equipa competitiva, à imagem do seu treinador. Mudou recentemente de treinador, vem de uma vitória, estão moralizados. Acreditamos que possam jogar num bloca mais fechado, médio-baixo, com algumas saídas em transição. Temos de reconhecer qualidade à equipa do Moreirense e capacidade para nos causar dificuldades. A ambição passa por conquistar mais três pontos nesta nossa caminhada."

Palavras de Rui Costa: "Antes de mais, agradecer as palavras que teve relativamente à minha entrada na equipa A. Quando se muda de treinador, há uma nova metodologia de treino, novas ideias e e acredito que seja isso que se espera com a nossa entrada. Os jogadores têm tido um compromisso muito grande. A partir daí é preparar os jogos, sempre com uma entrega muito grande e na perspetiva de lutar pelos três pontos."

Ainda a confiança depositada por Rui Costa: "Agradecer, é sinónimo de confiança. Estamos alinhados nos objetivos para esta época, nas conquistas que temos por fazer. O nosso foco vai até ao fim da temporada e o nosso foco tem de ser jogo a jogo. No final logo se vê essa questão [continuidade]. Estando aqui, temos de trabalhar diariamente para conquistar os objetivos que ainda temos para esta época e são muitos.