Nélson Veríssimo: "Acho que todos os benfiquistas têm de se orgulhar"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, após o empate 3-3 com o Liverpool, em Anfield, à Eleven Sports.

Análise: "O Liverpool é uma equipa difícil, uma das melhores equipas do panorama atual. Sabíamos que tínhamos uma missão difícil. O golo sofrido complicou as nossas contas, mas ainda assim a equipa teve uma boa reação, na medida em que fez o golo do empate. Na segunda parte, fruto da qualidade que tem, o Liverpool faz mais dois golos, dois golos de bola parada, lances que podemos controlar melhor. Temos obrigação de controlar melhor as bolas paradas, mas o que fica foi depois a reação da equipa, a forma como não abdicámos do jogo, os dois golos que marcámos. Foi uma grande noite europeia, contra uma excelente equipa, que nos pôs à prova. Estamos tristes porque não passámos, mas demos uma boa resposta."

Campanha do Benfica na Liga dos Campeões: "Acho que todos os benfiquistas têm de se orgulhar. Começou em agosto com o Spartak, depois com o PSV. Veio uma fase de grupos bastante difícil, com bons clubes do panorama mundial. Fruto dos resultados, do mérito desta equipa e da equipa técnica anterior, houve a passagem aos oitavos. Apanhámos uma equipa difícil como o Ajax, que tal como o Liverpool foi uma das equipas que passou só com vitórias. Foi uma tarefa foi árdua, mas soubemos interpretar o que era necessário da mesma forma como aqui. Obviamente, à medida que vamos avançando, o adversário é sempre mais difícil, mas demos uma boa resposta."