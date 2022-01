Nélson Veríssimo: "Nunca podemos dar um sistema como arrumado"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na conferência de antevisão da final da Taça da Liga com o Sporting, a ter lugar neste sábado, às 19h45.

Linha de três centrais dos leões vai impôr mudanças táticas? "Eu acredito que, num futebol moderno, as equipas têm que ter a capacidade de jogar em vários sistemas táticos. Nós vamos trabalhar nisso, de forma a conseguirmos tirar partidos das nossas forças e das fragilidades do Sporting."

Sistema de três centrais está arrumado? "Nunca podemos dar um sistema como arrumado. Está relacionado com o adversário, o momento da equipa e a estratégia do jogo. É nossa convicção que os jogadores têm de se sentir confortáveis a jogar num sistema de jogo, mas para além do sistema, temos de ter em conta as respostas dos jogadores e as dinâmicas, de forma a conseguirmos evoluir jogo após jogo."