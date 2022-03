Nélson Veríssimo, a chamada de Weigl à seleção alemã e a importância de Gonçalo Ramos

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril (domingo, 18h00).

Chamada de Weigl à seleção da Alemanha e importância do trabalho de Gonçalo Ramos no meio-campo no desempenho do médio alemão: "Em relação à chamada do Weigl à seleção, é mérito da equipa. Naturalmente que quando a quando a equipa coletivamente está forte, as individualidades acabam por sobressair. Fruto da qualidade dele e do que temos vindo a construir enquanto equipa, houve oportunidade de ser chamado à seleção, com todo o mérito dele e da equipa foi chamado e certamente vai dar uma resposta positiva. Relativamente à questão do Gonçalo, eu não queria tanto direcionar para o Gonçalo, porque acho que a equipa coletivamente, tanto num momento como noutro [processo defensivo e ofensivo] está a crescer e evoluir. Naturalmente que o Gonçalo Ramos, pela capacidade que tem de jogar em diferentes posições, seja como avançado, segundo avançado ou terceiro médio, até porque no passado na formação desempenhou essas funções, acaba por dar mais consistência ao nosso processo coletivo no momento defensivo. Depois em termos ofensivos acrescenta-nos outras coisas pelos espaços que ocupa. Não direcionando para o Gonçalo: no cômputo geral, no processo ofensivo e defensivo, sentimos que a equipa esta a evoluir e todos os jogadores contribuem para que isso aconteça."