Negócio praticamente concluído: Kokçu será o mais caro de sempre no Benfica

A contratação do capitão do Feyenoord vai superar os 24 M€ que custou Darwin.

Orkun Kokçu está cada vez mais perto de tornar-se reforço do Benfica. As águias aceleraram as negociações nos últimos dias com o Feyenoord e o processo conheceu avanços importantes, que levam os clubes a acreditar num desfecho positivo a curto prazo.

Assim, Roger Schmidt prepara-se para contar com o médio que mais desejava para compensar a saída de Enzo Fernández em janeiro, naquela que será a contratação mais cara de sempre do clube da Luz.