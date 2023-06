Negócio Nuno Tavares: César Boaventura coloca SAD do Benfica em tribunal

Empresário, que se encontra em prisão domiciliária, exige 984 mil euros.

César Boaventura avançou com uma ação contra a SAD do Benfica, na qual reclama 984 mil euros, com juros, pela transferência de Nuno Tavares do clube da Luz para o Arsenal, em 2021.

O empresário arrolou como testemunhas Luís Filipe Vieira, Rui Pedro Braz, Célia Falé, do gabinete jurídico das águias, e Edu Gaspar, diretor-desportivo do clube inglês.

De acordo com informação do jornal Expresso no passado mês de abril, o ex-presidente das águias assinou uma declaração em que garante que o clube da Luz deve 10% da quantia pela qual o internacional sub-21 português foi transferido ao empresário. Este documento terá sido assinado numa altura em que Luís Filipe Vieira já tinha sido detido por suspeitas de fraude e branqueamento no âmbito da Operação Cartão Vermelho e em que já não era o presidente do Benfica.

Ainda segundo o semanário, numa fase inicial, Vieira considerou que o Benfica não devia qualquer valor ao empresário, mas mudou de ideias depois de uma conversa com Edu Gaspar.

De referir que César Boaventura, acusado de dez crimes de burla, falsificação de documentos e fraude fiscal por negócios considerados suspeitos na Operação Malapata e ainda suspeito de aliciamento a jogadores do Rio Ave e Marítimo em benefício do Benfica, não era o empresário de Nuno Tavares.