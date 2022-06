Negócio fechado: Neres no Benfica e Everton no Flamengo

Acordo alcançado para o regresso de Everton ao Brasil e ingresso de David Neres no Benfica

A ida de Everton para o Flamengo é um dado adquirido, sendo que também David Neres estará muito em breve em Lisboa para ser apresentado como quarto reforço do Benfica para 2022/23.

Ao que O JOGO apurou, Neres faz exames médicos esta sexta-feira em São Paulo antes de viajar para Lisboa, o que só deve acontecer na próxima semana. Já, Everton, que está a gozar férias em Fortaleza, viaja também hoje para o Rio de Janeiro para realizar os exames médicos.

David Neres chega à Luz sem que o Benfica despenda recursos financeiros. Como oportunamente explicado, o ex-jogador do Ajax e agora ligado ao Shakhtar, assina pelas águias por cinco temporadas (até 2027), num acordo que permite aos ucranianos fazer um acerto de contas com as águias sobre Pedrinho. Após terem comprado o extremo ao Benfica por 18 M€ mas tendo apenas pago três milhões desse antes da invasão da Rússia à Ucrânia, esta é uma forma do emblema de Leste selar a dívida ainda existente para com as águias.

Após ser submetido aos exames, Everton, de 26 anos, assinará pelo Flamengo até 30 de junho de 2027. A imprensa brasileira refere que o Fla pagará a transferência, que pode chegar aos 16 milhões, em seis prestações.