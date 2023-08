Negócio fechado: Benfica e Shakhtar chegam a acordo por Trubin

Ainda faltam ultimar pequenos detalhes do negócio, mas o guarda-redes ucraniano vai mesmo reforçar a baliza dos encarnados, aumentando a concorrência para Odysseas Vlachodimos.

Anatoliy Trubin vai mesmo reforçar o Benfica. Apesar de ainda faltar acertar pequenos detalhes do negócio, o guarda-redes ucraniano vai deixar o Shakhtar Donetsk e mudar-se para a Luz, sabe O JOGO, numa altura em que Fabrizio Romano, especialista no mercado, também já dá a transferência como fechada.

Os encarnados vão pagar 10 milhões de euros, mais um milhão de eventuais bónus, por 60 por cento do passe de Trubin, com os ucranianos a ficarem com 40 por cento do valor de uma futura transferência do guarda-redes.

Formado no Shakhtar Donetsk, Trubin realizou 38 partidas pelo emblema ucraniano na época passada, vencendo o campeonato.