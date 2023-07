Negócio de Veríssimo pode gerar ao Benfica ganho de até 3,5 milhões de euros

Cedência ao Corinthians permite poupança de 1,5 M€ no salário e cenário de encaixe até dois milhões. Sem espaço nas principais contas de Roger Schmidt, o central vai atuar por empréstimo no Timão. Vanderlei Luxemburgo, técnico do clube paulista, fala de um "jogador de alto nível".

Benfica e Corinthians oficializaram ontem o empréstimo de Lucas Veríssimo ao emblema brasileiro, válido por uma temporada. Tapado na Luz, o central estava na rota de saída e volta assim ao seu país, num negócio que poderá gerar à SAD encarnada um ganho de até 3,5 milhões de euros, segundo apurou O JOGO. Além da poupança de 1,5 milhões no salário do futebolista, as águias podem ainda encaixar até dois milhões de euros pelo empréstimo.

"Estou muito feliz por vestir esta camisola e espero ajudar o clube a atingir os seus objetivos na temporada", disse o central ao site do Corinthians, ele que regressa ao Brasil para atuar num dos rivais do Santos, onde foi formado, e após disputar 41 jogos pelo Benfica em duas temporadas e meia.

Utilizado por Roger Schmidt nos primeiros quatro jogos da pré-época, ante Southampton, Basileia, Al Nassr e Celta de Vigo, o central estava, porém, atrás de Otamendi, António Silva e Morato, razão pela qual as águias pretendiam a sua venda. Sem interessados que pagassem os oito a dez milhões de euros pedidos, a SAD optou por aceitar a proposta de empréstimo do Corinthians, algo que deixou satisfeito Vanderlei Luxemburgo, técnico do conjunto paulista.

"Sempre disse que o nosso problema era na defesa e que era um problema da equipa. Hoje [anteontem] a nossa defesa fez um grande jogo com o Gil e o Murillo. No jogo passado também. Temos bons defesas. Lucas Veríssimo é um jogador de alto nível como aqueles que já temos aqui. Só adiciona e isso é importante", referiu o treinador do Corinthians no final do encontro com o São Paulo, ganho pelo Timão por 2-1, partida à qual Lucas Veríssimo assistiu ao vivo, ainda antes de realizar exames médicos e formalizar a cedência até 30 de junho de 2024.