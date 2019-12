Negociações por Elías Pereyra perto do fim: confira os valores envolvidos

Elias Pereyra joga com a camisola 30 no San Lorenzo

Jogador do San Lorenzo chegará por empréstimo

Benfica e San Lorenzo preparam-se para encerrar as negociações para o empréstimo de Elías Pereyra aos encarnados, num entendimento que deverá ser válido por um ano.

Ao que O JOGO apurou, já estão definidos os valores pelos quais as águias poderão, durante a cedência do defesa-esquerdo de 20 anos, adquirir o passe do futebolista, sendo que há duas "modalidades": dois milhões de euros se a opção de compra for exercida até metade do período, ou seja, até 30 de junho de 2020 ou, caso os encarnados entendam esperar até ao final do empréstimo, 2,5 milhões de euros.

Formado no San Lorenzo, no último ano Elías Pereyra apenas participou num jogo pelo clube. E, mesmo assim, incompleto: 61 minutos

Com tudo prestes a poder ser oficializado entre as partes, Elías Pereyra aguarda apenas pela ordem para embarcar rumo a Lisboa e começar a conhecer os cantos à sua nova casa, tanto o Estádio da Luz como o centro de estágios no Seixal. Esperado nos próximos dias, provavelmente logo no arranque do novo ano, o lateral-esquerdo chega para se juntar à equipa B do Benfica mas, ao mesmo tempo, tentar convencer durante este empréstimo que tem valor suficiente para poder no futuro competir com Grimaldo por um lugar no onze da formação principal.

Para o Benfica, este será um empréstimo sem custos iniciais, podendo avaliar ao vivo nos próximos meses um jogador que, a O JOGO, já se definiu como um defesa de cariz ofensivo. "Estou muito entusiasmado. Poder jogar no Benfica é uma grande oportunidade. Gosto muito de atacar e creio que essa é a principal qualidade que tenho", assegurou Pereyra, na nossa edição de dia 17.

Elías Pereyra fez a sua formação no San Lorenzo, é internacional sub-20 pela Argentina e, esta temporada, fez um encontro apenas (61"). A sua vida ficou marcada por uma leucemia que, aos 13 anos, lhe ia tirando a vida. Resistiu e, após dois anos de paragem, voltou ao futebol em pleno e "mais forte".