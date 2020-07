Negociações entre Benfica e Jesus na reta final: a exigência do treinador a Vieira

A situação da pandemia no Brasil, a dúvida em relação à continuidade da Libertadores, a desvalorização da moeda, e a pressão da família para voltar, empurram cada vez mais o técnico para a Luz.

Estão na reta final as negociações para Jorge Jesus voltar a orientar o Benfica, depois de ter abandonado o clube em 2015, com três títulos de campeão nacional no bolso. O ainda treinador do Flamengo jogou na madrugada desta quinta-feira a decisão do Carioca contra o Fluminense - venceu e conquistou mais um título -, estando agora "livre" para se desvincular do emblema do Rio de Janeiro e voltar a Portugal, como é seu desejo.

Como O JOGO adiantou em tempo oportuno, há uma base de entendimento entre o treinador e Luís Filipe Vieira, faltando acertar a saída com o campeão brasileiro. A operação não é simples pelos valores financeiros e sentimentais (compromisso de Jesus com alguns dos jogadores mais importantes da equipa) envolvidos no processo, mas o técnico português sente-se muito pressionado a regressar ao seu país para dar continuidade à carreira.

A situação da pandemia no Brasil, sendo que o técnico pertence a um grupo de risco, a dúvida em relação à continuidade de competições como a Libertadores - que apesar de reagendada não tem ainda garantida totalmente a sua realização -, a desvalorização do real, e a, natural, pressão da família para voltar, são também fatores que empurram cada vez mais o técnico para a Luz.

É ponto assente que Jorge Jesus não irá baixar o seu ordenado no Benfica. O técnico quer quatro milhões limpos por ano

No compromisso estabelecido com Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus exige um plantel dominador a nível interno e competitivo na Europa, que lhe permita fazer boa figura nas competições europeias, onde as águias têm fraquejado nos últimos anos. Jesus tem a promessa de que terá reforços importantes para continuar a ganhar.

O treinador é esperado ainda esta semana em Portugal e é crível que nessa altura seja feito o assalto final e que se concretize a transferência para a Luz, para onde se mudará com todo o seu staff técnico. Jesus, de resto, não abdica de ganhar quatro milhões de euros limpos por temporada, valor do seu atual contrato no Brasil.