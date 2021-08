Negociações encerradas: Benfica e Sampdória sem acordo e Seferovic fica no Benfica

O avançado suíço continuará ao serviço do emblema encarnado e às ordens de Jorge Jesus.

Benfica e Sampdória não chegaram a acordo de verbas nas negociações por Seferovic, pelo que as mesmas estão encerradas.

Em cima da mesa estava um negócio nos moldes do que levará Carlos Vinícius ao PSV: a possibilidade de um empréstimo do suíço, ficando o emblema de Génova com uma obrigação de compra do passe do jogador de 29 anos por uma verba que poderia rondar os 10 milhões de euros.

