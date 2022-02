Veríssimo: "Quando eu sentir que sou parte do problema, não há outro caminho..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Estreia na Champions: "Será uma estreia como treinador principal numa competição importante. Será sempre um jogo diferente, importante para a equipa, de uma eliminatória da Liga dos Campeões. Não há maior motivação do que participar num jogo desta envergadura. Vamos defrontar uma das melhores equipas da Europa. Fizemos a análise da equipa do Ajax, há pontos fortes, mas também fragilidades que podemos explorar. Vai ser um bom teste para nós."

Parte da solução ou do problema? "Quando eu sentir que sou parte do problema, não há outro caminho e coloco o meu lugar à disposição. Não sinto nada disso, sinto que sou parte da solução. No último jogo tivemos 60 minutos muito positivos, mas reconhecemos que os outros 30 não. Não tivemos a mesma capacidade e já tivemos esse discurso internamente. Vamos pegar nas muitas coisas positivas que fizemos contra o Boavista e transportá-las para este jogo. Defensivamente temos de ser muito mais consistentes do que temos sido."

Benfica pronto física e emocionalmente para o Ajax: "Não tenho dúvidas nenhumas. A questão emocional tem a ver com os resultados. Fisicamente é uma questão que não percebemos porque é colocada. Em alguns jogos não temos conseguido acabar a dominar como o estávamos a fazer, mas essa questão não é física. O jogo de amanhã tem características diferentes e essas questões motivacionais e físicas não entram."