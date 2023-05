Ndour, em final de contrato com o Benfica, interessa aos rivais de Manchester

Médio de 18 anos, que tem atuado pela equipa B do Benfica, está em final de contrato

Cher Ndour tem dois clubes da Premier League interessados na sua contratação. O médio do Benfica, que está em final de contrato, é apontado como um dos alvos do Manchester City e também do Manchester United.

O jornal inglês "The Sun" adianta que os clubes ingleses têm enviado elementos da equipa de scouting para analisarem os jogos do jovem internacional italiano tanto no Benfica como nos jogos dos sub-20 da seleção.

O jogador de 18 anos tem também interessados tanto em Itália como em França. A Juventus e o Milan já demonstraram vontade em contratar o médio, também o PSG está atento às exibições do italiano.

No Benfica, Cher Ndour tem atuado principalmente pela equipa B. Na formação principal, cumpriu um minuto no jogo em casa frente ao V. Guimarães (5-1). Na última jornada, esteve no banco de suplentes, na receção ao Braga, mas não foi utilizado.