Ndour ainda sem acordo para renovar com o Benfica

Jogador italiano, vencedor da Youth League e da Taça Intercontinental pelas águias, é titular indiscutível da equipa B e está a negociar novo vínculo, com o Nápoles à espreita.

Na lista que Rui Costa anunciou ter de dossiês pendentes de renovações de jovens jogadores está inscrito o nome de Cher Ndour, um dos mais promissores jogadores da equipa B dos encarnados cujo contrato expira no final da temporada.

O presidente das águias está mesmo, apurou O JOGO, a tentar segurar o jovem internacional italiano - estreou-se sexta-feira pelos sub-20 contra Portugal -, mas o processo continua sem acordo à vista.

Aquele que é um dos campeões da Youth League e vencedor da nova Taça Intercontinental do escalão, pelo Benfica, está a discutir um novo contrato, válido por cinco temporadas.

Se não chegar a acordo, o jogador de 18 anos poderá vincular-se a outro emblema já em janeiro a custo zero, situação que os responsáveis encarnados pretendem evitar, até porque os relatórios da formação apontam Ndour como um talento a reter no Seixal.

Enquanto a sua situação contratual, rotulada de urgente pela SAD, não evolui, e até por causa disso mesmo, já há notícias em Itália a dar conta do interesse do Nápoles no jogador que as águias contrataram sem custos em 2020, proveniente da Atalanta, ele que já foi apontado a Barcelona, Juventus, Chelsea e Bayern. Esta temporada o dono da camisola 73 alinhou nos sete jogos dos bês, foi titular ainda na final da Taça Intercontinental e em duas rondas a Youth League.