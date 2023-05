Nápoles entra na corrida por alvo do Benfica

Campeão italiano está disposto a oferecer um elevado ordenado ao médio-ofensivo

De saída do Eintracht Frankfurt, pois termina contrato, Kamada, alvo do Benfica, tem em aberto várias opções para o futuro. A Imprensa italiana dá conta do interesse do Nápoles na sua contratação, frisando que o campeão italiano está disposto a oferecer um elevado ordenado ao médio-ofensivo para garantir a sua contratação.

O futebolista, cobiçado ainda pelo Dortmund, é desde o verão passado um dos desejos de Roger Schmidt para reforçar o plantel e Rui Costa estará disposto a tentar ao máximo a sua contratação, ainda que num jogo de paciência.