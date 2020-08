Não vingou no Benfica e está nas "meias" da Champions: "No início fiquei chateado..."

Marçal, defesa do Lyon, prepara-se para disputar um dos jogos mais importantes da carreira.

É já na quarta-feira que o Lyon terá pela frente a meia-final da Liga dos Campeões, frente ao poderoso Bayern de Munique.

A equipa francesa é a grande sensação da prova milionária, uma vez que já deixou pelo caminho a Juventus e o Manchester City, tendo agora uma oportunidade de ouro para tentar assegurar a presença numa inédita final.

No plantel do Lyon figura um velho conhecido do futebol português, que integra o trio defensivo às ordens de Rudi Garcia: Marçal. Passou pelo Torreense, deu nas vistas com as cores do Nacional e, em 2015, convenceu o Benfica a avançar para a sua contratação. Contudo, não vingou na Luz e saiu sem realizar qualquer partida oficial pelas águias. Algo que, agora, já não recorda com mágoa.

"De certa forma sou agradecido ao Benfica. Se fiquei chateado? Agora já não... Por momentos fiquei, um bocado, tinha algumas propostas e acertei com o Benfica porque queria fazer história, mas não foi possível", começou por referir o brasileiro, em declarações à Sport TV.

"Agora estou nas meias-finais da Champions, com possibilidade de jogar a final. Isso mostra que deviam ter apostado no Marçal. Depois de ter saído do Benfica não fiquei com qualquer rancor, aconteceu, nada é por acaso. Desejo o melhor para o Benfica", acrescentou Marçal.

O Lyon-Bayern está marcado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade.