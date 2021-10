"Não vai ser um jogo de 0-0. Quase de certeza que o Bayern faz golos"

O essencial das declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Bayern de Munique.

O treinador Jorge Jesus considerou esta terça-feira que o Benfica tem capacidade para discutir o jogo com o Bayern Munique, da Liga dos Campeões, mas advertiu que terá de estar próximo da perfeição para pontuar.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira, Jorge Jesus lembrou que o Benfica também tem "jogadores para fazer a diferença individual" e que, portanto, pode "disputar este jogo", apesar de assumir que "o Bayern Munique vai ter mais tempo de posse de bola".

"Mas, isso não quer dizer que seja sinónimo de vencer o jogo", frisou Jesus, pedindo um Benfica "perfeito" em muitos momentos do jogo e que assuma "a possibilidade" de conquistar "pontos".

Nesse sentido, Jesus apelou à capacidade psicológica dos seus jogadores, para enfrentar um jogo em que o Benfica, "às vezes, vai estar por baixo", e para reagir aos prováveis golos alemães e somar os três pontos ou, "se não puder ganhar, um".

"Não vai ser um jogo de 0-0. Quase de certeza que o Bayern Munique faz golos, porque até agora ainda não houve um jogo em que não fizesse. Isso pressupõe que a equipa tem de ter capacidade técnica, tática, mas também psicológica para conviver com um jogo em que às vezes vai estar por baixo", explicou o treinador.

No entanto, Jesus garantiu que o Benfica vai bater-se pelas suas possibilidades e prometeu que vai escalar um "onze" de ataque para enfrentar o poderoso rival alemão do Grupo E da Liga dos Campeões.

"Acreditamos que temos possibilidades de sair do jogo com pontos. Pensamos positivamente, tanto que amanhã [quarta-feira] vão ter a oportunidade de ver a equipa que vou lançar no jogo. Vou lançar uma equipa para a frente, não é para trás, [mas] de forma a respeitarmos o Bayern Munique, que é uma das melhores equipas do mundo", assumiu Jorge Jesus.

Ainda assim, e apesar de prometer uma equipa "para a frente", Jesus voltou a lembrar que é essencial "anular alguns pontos fortes do Bayern Munique", nomeadamente "tentar que não jogue muito entre linhas", que é "um dos pontos fortes" do adversário.

"O momento mais importante para o Benfica amanhã [quarta-feira] é ter uma boa organização defensiva. Se conseguir ter uma boa organização defensiva, vai conseguir discutir o jogo, não tenho dúvida nenhuma", frisou o treinador.

O Benfica recebe na quarta-feira o Bayern Munique no Estádio da Luz, às 20:00, em partida da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões que será arbitrada pelo romeno Ovidiu Hategan.

A equipa de Jorge Jesus empatou na estreia no reduto do Dinamo Kiev (0-0) e depois bateu em casa o Barcelona (3-0), seguindo no segundo lugar do agrupamento, com quatro pontos, contra seis do Bayern. Os ucranianos têm um e os espanhóis nenhum.