"Não vai ser o facto de sair um e entrar outro que não me vai permitir dormir descansado "

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril (domingo, 18h00).

Ausência de Darwin: "O plantel é constituído por 23 jogadores mais guarda-redes. Em todos os momentos temos de estar preparados para estas situações, de lesões ou de castigos. Para além do Darwin, que não vai dar o seu contributo à equipa, temos o Roman [Yaremchuk], o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo. A equipa tem de arranjar soluções para suprir estas ausências. Naturalmente que os jogadores que entrarem vão dar resposta. Todos são importantes, [temos de] não lamentar ausências, mas acreditar muito nos jogadores que não sendo aposta regular, tendo estas oportunidades vão dar resposta positiva, certamente que é o que vai acontecer. Vemos a forma como trabalham todos os dias e temos consciência plena que os que entrarem vai dar resposta. Estamos a falar do Darwin, o Adel [Taarabt] também não vai dar o seu contributo. Não vai ser o facto de sair um e entrar outro que não me vai permitir chegar à noite e dormir descansado relativamente aos jogadores que vão entrar para suprir as ausências dos outros."

Paragem prolongada para as seleções [aproximadamente duas semanas] vem em má altura? "Já sabíamos que esta paragem ia existir. O calendário está definido, podemos olhar para a sequência dos resultados mais recentes, a forma como equipa está a jogar e considerar que a paragem poderá não ser benéfica. É direcionar o foco para a importância do jogo com o Estoril, num dia que se assinala o evento das casas do Benfica, esperamos contar com muita gente para nos dar o apoio e motivação e alavancar a equipa como fizeram nos últimos jogos. Temos de fazer aquilo que temos de fazer: receber o Estoril, sabendo que vai ser um jogo difícil, sabendo também que para valorizar o que fizemos na eliminatória com o Ajax e principalmente neste último jogo, temos de ganhar o jogo. A partir daí, os jogadores que tiverem de ir à seleção vão, os jogadores que ficarem cá temos de permitir que descansem, e depois saber que no regresso das seleções, alguns vão chegar muito próximo do jogo do Braga, que vai ser muito importante naquilo que são as nossas aspirações na Liga. Só depois então pensar no Liverpool."