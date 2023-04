Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o FC Porto (2-1) no Estádio da Luz, na 27.ª jornada da Liga Bwin

Pior jogo da época? "Em termos de qualidade... não tivemos muitos jogos maus, mas hoje se compararmos com muitos outros. Quando perdemos com o Braga também não jogámos bem, todos os outros acho que jogámos bem, mas temos de aceitar."