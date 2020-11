"Não tenho dúvidas nenhumas sobre quem vou lançar. É o que não queria"

Jorge Jesus fez a antevisão ao embate de amanhã, quinta-feira, frente ao Rangers.

Com tantas ausências, qual é a maior dor de cabeça, tem dúvidas? "Tirei as dúvidas todas que tinha. Tivemos mais tempo para trabalhar no jogo com o Rangers e hoje acabei por tirá-las, não tenho dúvidas quem vou lançar, sabendo que não tenho tantas soluções. Contando com Samaris, que não está inscrito, tenho oito jogadores de fora. As opções são menos, e quando são menos é muito mais fácil trabalhar e muito mais fácil para o treinador. É o que não queria. Queria estar aqui com muitas dificuldades em escolher o onze. Assim não tenho duvidas praticamente nenhumas".

Fez um ano que conquistou a Taça Libertadores, pensava há um ano estar aqui agora? "Neste momento estou no Benfica, no futebol o treinador muda com muita facilidade. Quando é procurado em toda a parte do mundo, como eu, muda com muito mais facilidade. A conquista da Taça Libertadores vai fazer parte do meu currículo, não mais do que isso. Mas agora estou num projeto que no qual estou tanto ou mais interessado em conquistar títulos como os últimos que conquistei no Brasil, como é conhecimento de toda a gente".