"Não tenho dúvida que há altíssimas probabilidades de Neres poder jogar com o FC Porto"

Benfica vai apresentar recurso ao castigo aplicado ao camisola 7 e fala em "sanha persecutória"

O castigo de um jogo de suspensão aplicado a David Neres por comentários sobre os rivais nos festejos do título vai ter resposta do Benfica, que promete contestar a decisão. Falando de uma "sanha provocatória", as águias vão recorrer da punição e acreditam, até tendo em conta casos sucedidos no passado, na possibilidade de contar com o brasileiro na Supertaça frente ao FC Porto, a 8 ou 9 de agosto.

SAD tem cinco dias para dar seguimento ao processo e contestar no Pleno do Conselho de Disciplina. Daí pode recorrer para o TAD, que deverá tomar decisão antes do jogo com o FC Porto.

"O Conselho de Disciplina da FPF, na sua sanha persecutória ao Benfica, entendeu que deveria suspender David Neres por um jogo devido a uma alegada provocação a adversários", atirou o clube da Luz, considerando ser "chocante" que o órgão federativo "equipare essa atitude aos insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior", lembrando que "os autores, Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, foram suspensos na mesma medida, por um jogo". "Colocar uma picardia no mesmo patamar de insultos é profundamente errado e merecedor do repúdio" do Benfica, assegurou o clube em comunicado, garantindo que "recorrerá da decisão". O jogador, num vídeo, disse: "Chupem lagartos, chupem tripeiros."

Os encarnados têm agora cinco dias desde a data da notificação para recorrerem para o Pleno do Conselho de Disciplina, que tem então um prazo de dez dias para tomar uma decisão, sendo natural que considere improcedente o recurso benfiquista. Neres terá então mais dez dias para seguir com o processo para o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto), avançando com uma providência cautelar de forma a suspender o castigo.

A O JOGO, Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto, defende que as águias têm razões para confiarem na utilização de Neres ante o FC Porto. "Não tenho dúvida que há altíssimas probabilidades de o atleta poder jogar. É muito tempo. Haverá tempo para todos os recursos serem analisados. Mesmo que não haja tempo para constituir o colégio arbitral o presidente do TAD poderá enviar [a providência] para o juiz do Tribunal Central Administrativo do Sul [TCAS]."