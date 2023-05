"Não temos medo, queremos mostrar que merecemos ser campeões"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), dérbi relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Aursnes disse que teve uma boa conversa no intervalo: "Falámos de algumas questões táticas em termos ofensivos, de pressionar mais acima. Não estávamos bem no jogo e eu disse que tínhamos de estar calmos para mudarmos a abordagem e começarmos com coisas simples, como ganhar duelos. Também disse que marcando o primeiro golo, tudo seria possível. Nós já temos experiência em situações destas e é importante saber que mesmo quando não estamos perfeitos num jogo, temos de mostrar que somos capazes de reagir".

Como analisa o trabalho do árbitro? E sente medo de não ser campeão à última jornada? "Não fiquei contente com o cartão do António Silva. Não tenho qualquer medo da última jornada. Não é fácil vencer o campeonato em Portugal, mas estamos focados, temos muitos pontos e temos de trabalhar no duro. Não temos medo de falhar, temos é a motivação de mostrar que merecemos ser campeões".