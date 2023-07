Não tem permanência no plantel garantida, mas vai renovar com o Benfica até 2028

Tiago Gouveia, extremo de 22 anos que esteve cedido ao Estoril em 2022/23, deverá assinar novo contrato esta segunda-feira, antes de avançar para a pré-época

Com vínculo a expirar no final da nova temporada, Tiago Gouveia acertou já os termos de um novo contrato com o Benfica que, apurou O JOGO, deverá ser assinar já esta segunda-feira e que irá "prender" o extremo de 22 anos aos encarnados até ao final da temporada 2027/28.

O jogador, que atuou por empréstimo no Estoril na última época, já tinha sido abordado pelos responsáveis encarnados no final do ano, para lhe ser manifestada a intenção de aumento da duração do contrato e do salário. A abertura do jovem que iniciou a sua formação no Sporting foi total e o entendimento vai agora ser formalizado pelas partes.

Este desfecho surge poucos dias antes de Tiago Gouveia fazer parte do lote de jogadores que irão iniciar os trabalhos de pré-época sob o comando de Roger Schmidt. O desempenho do extremo (cinco golos e seis assistências em 30 jogos), que atua sobre a direita - onde terá a concorrência direta do reforço... Di María -, não passou despercebido ao técnico alemão, que o quer avaliar ao pormenor. A permanência no plantel não é, contudo, um dado garantido, sobretudo pela expectável elevada concorrência, pelo que poderá avançar uma nova cedência.