"Não sou um treinador muito 'paizão', não sou", revela Jorge Jesus

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Jorge Jesus esteve esta quarta-feira no novo programa de Cristina Ferreira na TVI

A energia para ganhar ainda mais: "Quando tens amor e paixão pelo que fazes não codificas a tua idade. Tenho tanta vontade de vencer hoje como quando comecei a carreira. Adoro o que faço. Quando adoras o que fazes, o teu prazer é sempre maior do que qualquer problema que possas ter, que te possa desmotivar. Gosto de treinar, todos os dias. Depois de os jogadores acabarem o treino faço o meu treino. Com a minha equipa técnica, tenho alguns que gostam de correr, como o Tiago e o João de Deus. É muito importante para mim, preciso que a minha adrenalina saia. Na véspera dos jogos tenho de correr para no jogo a adrenalina estar mais baixa."

Relação com os jogadores: "Não sou treinador muito paizão, não sou. Nem gosto que os jogadores me tratem assim. Não que os jogadores digam 'este treinador é um paizão'. Não sou. Sou treinador. Tenho uma forma de trabalhar e exigência que muitas vezes... Tenho uma forma de comunicar que se percebe perfeitamente. Quando exigo é porque quero o melhor deles. O meu maior orgulho é quando vejo os meus jogadores, que passarem por mim, dizerem este é diferente, não tem nada a ver com os outros. Tenho uma forma de trabalhar diferente."