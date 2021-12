"Não sou melhor por eliminar o Barcelona, não serei pior se for eliminado pelo FC Porto"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na conferência de imprensa que se seguiu à vitórias das águias por 2-0 sobre o Dínamo Kiev, que carimbou a passagem aos oitavos de final da Champions.

Continuidade no Benfica: "Hoje, por ter ganho, nada muda. Os objetivos do Benfica mantêm-se intactos. Acreditamos que podíamos ter hipótese de nos apurar para os oitavos de final. Nada muda. Continua igual depois de perder com o Sporting e após ganhar ao Dínamo. Esta passagem dá um colorido muito bonito ao Benfica, mas para mim nada muda. Julgava que ia dizer que o presidente ia renovar o contrato comigo por deixar o Barcelona de forma. O meu contrato é válido até junho. É isso que vai acontecer."

Peso dos jogos com o FC Porto que aí vêm: "Vai ter peso em função dos resultados. Neste principio de época, o Benfica tinha o objetivo de entrar nos grupos da Champions. Em dezembro, tem três decisões. Champions, Taça de Portugal e Taça da Liga. Nestas decisões, ou ganhas e continuas, ou perdes e sais. Não vou ser melhor porque deixei o Barcelona de fora, não serei pior se for eliminado pelo FC Porto. É a vida de treinador. Todos os treinadores perdem, faz parte. Nada muda o facto de o Benfica estar nos oitavos de final em relação à derrota com o Sporting. A minha mentalidade e forma de estar como treinador do Benfica vai ser igual."

Carinho de Rui Costa: "O presidente está sempre com a equipa no princípio dos jogos, está no estágio, almoça. Quando ganhas e perdes, vai para a cabine. Quando perde, vai com azia, como todos. Hoje foi ao contrário do Sporting. Dá carinho aos jogadores, que estavam eufóricos. Passar a fase de grupos, deixando o Barcelona de fora. O Mundo hoje vai perceber porque é que o Barcelona não está apurado, foi o Benfica."

Adeptos: "Vamos fazer um histórico da época. Fizemos 26 jogos, 10 jogos na Champions. Dos 10, perdemos dois, contra o Bayern. Dos 26 jogos, ganhámos 17. O que está aqui? É perder para um rival. Foi a primeira vez que perdi com o Sporting na Luz. O Benfica só perdeu três vezes contra o Sporting, comigo. Os adeptos não estão habituados. Hoje tiveram um comportamento diferente. Faz parte. Não é hoje que sou um dos melhores treinadores do Mundo, não era um dos piores. A minha carreira está mais que provada. Como treinador, perco e ganho. Os adeptos querem é que o Benfica ganhe, independentemente do treinador. É a nossa vida. Como é que tu puxas esta equipa para cima? Muito trabalho diário, perceber o que fizemos menos bem. Os experientes sacaram a equipa para cima."