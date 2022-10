Declarações de Massimiliano Allegri após o jogo Benfica - Juventus (4-3) da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões em futebol:

Sobre o jogo: "No futebol também existem estas derrotas. Na realidade esta é uma oportunidade para nós para nos concentrarmos no campeonato. Estamos zangados por termos sido eliminados. É um percurso de crescimento. A equipa acabou bem o jogo. Sofremos uma grande penalidade, antes disso empatámos. Os jogadores deram energia ao jogo, acrescentaram técnica. O jogo não foi mau de todo, não temos de ficar tristes. Embora não queiramos que estas coisas aconteçam, a verdade é que acontecem. A partir de amanhã [quarta-feira] temos de recomeçar o trabalho."

A Liga Europa: "Não é a melhor altura para falar da Liga Europa. Sabemos que o nível da Liga Europa é muito alto, tem equipas incríveis. Temos ainda um jogo com o PSG e temos de vencer. Porque até agora perdemos quatro jogos em cinco realizados. Estes jogadores, que entraram na segunda parte, têm muita intensidade e são bons ingredientes para a equipa. São jogadores novos e trazem sangue novo no grupo."

Tristeza: "Na realidade não temos de estar tristes, caímos, mas temos de nos levantar outra vez. Gostaria de ter jogar o último jogo com o PSG em casa [para decidir a passagem aos oitavos de final]. Há momentos em que o futebol nos coloca à prova. A primeira parte da temporada tem sido difícil. Temos 20 dias para nos concentrarmos no campeonato e depois da pausa [para o Campeonato do Mundo] iremos aproveitar para descansar os jogadores."

Sobre o Benfica: "Não sei se o Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões. É uma grande equipa, uma equipa com história. A Liga dos Campeões é muito difícil. Sabíamos que o jogo era difícil. O Benfica não perde há 20 jogos. É uma equipa que vale muito. Esta noite sofremos quatro golos e temos de trabalhar com isto. Acho que não somos uma equipa falhada. No futebol existem as derrotas. Caímos e vamos levantar-nos outra vez. A partir de amanhã vamos trabalhar para nos concentrarmos no campeonato".