Vítor Magalhães reage à notícia de que das suspeitas por parte do Ministério Público de que o Benfica tenha garantido o acesso à Liga dos Campeões, na época 2017/18, "comprando" uma grande penalidade cometida por Alfa Semedo no derradeiro jogo com o Moreirense

As suspeitas por parte do Ministério Público de que o Benfica tenha garantido o acesso à Liga dos Campeões, na época 2017/18, "comprando" uma grande penalidade cometida por Alfa Semedo no derradeiro jogo com o Moreirense, deixaram Vítor Magalhães perplexo: "Não se pode chamuscar assim um clube pequeno como o Moreirense. Fiquei perplexo e surpreendido com esta notícia e lamento profundamente que o nome do Moreirense seja assim arrastado para estas situações", afirmou a O JOGO o presidente do clube de Moreira de Cónegos.

"Nada nos podem apontar, temos sempre tudo documentado, porque faço questão que assim seja sempre. Somos um clube pequeno, sim, mas com orgulho da seriedade que sempre nos norteou. Estou no mundo empresarial e do futebol há 46 anos e nunca prejudiquei ninguém. Não nos podem associar a nada", acrescentou Vítor Magalhães.

O Ministério Público, segundo a estação televisiva TVI, acredita que em troca da grande penalidade a formação de Moreira de Cónegos recebeu 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do jogador, que realizou 16 jogos de águia ao peito na temporada seguinte, sendo depois emprestado a Nottingham Forest e Reading, de Inglaterra.

"Estavam em causa 43 milhões de euros para quem alcançasse o segundo lugar no campeonato e chegasse à Liga dos Campeões - uma vez que o FC Porto se iria sagrar campeão - e os dois rivais de Lisboa disputaram a vaga até ao fim", vincou a TVI.

No dia 13 de maio de 2018, o Sporting foi derrotado na Madeira, pelo Marítimo, e disse adeus à prova milionária. A vitória do Benfica garantiu o segundo lugar.