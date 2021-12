"Não quero influenciar a decisão do Everton. Que se sente com a família e possa decidir"

Pedrinho comentou o momento do compatriota no Benfica. Everton cumpre a segunda época na Luz, mas ainda não confirmou em pleno as credenciais.

Pedrinho, extremo brasileiro que alinha atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, concedeu uma entrevista à "Gazeta Esportiva", na qual falou sobre Everton. O ex-jogador do Benfica abordou a aventura falhada no clube da Luz e também a situação do compatriota, que ainda não convenceu em pleno de águia ao peito.

"Converso com o Everton diariamente, falo que vir para o Shakhtar ajudou bastante. Que ele pense direito, não quero influenciar na decisão. Quero ver ele a jogar, feliz. Que ele se possa sentar com a família e decidir", comentou Pedrinho.

Everton, internacional brasileiro de 25 anos, ainda não se afirmou como titular indiscutível no onze de Jesus, apesar de ter 25 jogos esta época e quatro golos marcados. Na anterior esteve em 48 partidas, com oito remates certeiros.