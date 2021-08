"Não queremos apenas o Gedson. Se o Benfica o deixar sair, não tenho dúvidas..."

Gedson com Bruma à margem do recente jogo entre Benfica e PSV

Treinador do Galatasaray confirma negas do Benfica mas mantém esperança pelo médio.

Tal como O JOGO já explicou atempadamente, o Benfica e Jorge Jesus entendem que Gedson é um jogador que pode vir a ter espaço para jogar ao longo da temporada, razão pela qual a saída do médio tem sido travada nesta janela de mercado. Mas, na Turquia, o Galatasaray mantém esperanças de que as águias ainda mudem de opinião até ao fecho da janela de transferências que, naquele país, se prolonga por setembro e não só até 31 de agosto.

"As transferências, para nós, fecham a 7 de setembro e isso é uma oportunidade que nos dá uma grande vantagem. Não queremos apenas o Gedson, mas pensamos que o Benfica não o quer deixar sair agora. Se deixar, não tenho dúvidas que Gedson vai preferir o Galatasaray", afiançou Fatih Terim, treinador do clube de Istambul após o jogo com o Randers, relativo à qualificação para a Liga Europa.

O técnico turco confirmou que "o Benfica tem respondido que não quer libertar o atleta" apesar de saber que "tem havido muitas ofertas da Turquia". Nesta época, Gedson foi convocado para quatro partidas das cinco partidas do Benfica mas apenas alinhou sete minutos.