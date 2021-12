"Não posso branquear o valor do Coates e a importância que tem"

Declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão do Benfica-Sporting, da 13ª jornada da Liga Bwin

Jorge Jesus relativizou a ausência de Coates e Palhinha no Sporting, e assumiu que o dérbi da 13.ª jornada, na sexta-feira, é importante "para os jogos seguintes".

"Conheço-os bem, mas têm outros jogadores. O Coates, por exemplo, vai estar 15 ou 20 dias sem jogar. Nós temos o Lucas Veríssimo que vai estar um ano todo sem jogar. Não me interessa quem possa jogar no Sporting ou quem não possa jogar no Benfica. O importante é quem teremos para lançar no jogo", começou por dizer Jorge Jesus.

Contudo, mais à frente, Jesus salientou a importância "coletiva e individual" de Coates em "todas as ações do jogo do Sporting", embora reforçando que o capitão dos 'verde e brancos' "está fora".

"Não posso branquear o valor do Coates, mas, para os treinadores, já não conta muito quando um jogador está fora. No nosso caso, temos de contar com os que temos. É nisso que projetamos o nosso trabalho durante a semana. Mas não posso branquear o valor desse jogador e a importância que tem em muitas áreas do jogo do Sporting, disso não tenho qualquer dúvida", referiu.

Jesus revelou ainda que a ausência de Coates "não vai ter influência nenhuma" na escolha do ponta de lança que o Benfica vai utilizar no dérbi: "Já estava determinado nestes quatro ou cinco dias que tivemos para preparar o jogo. Só agora o Coates teve o problema com a covid-19, portanto, com ou sem Coates, já estava definido o ponta de lança que iria jogar."