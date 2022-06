João Noronha Lopes não deixou de criticar a presidência de Rui Costa, mas sem deixar de referir-se a Pinto da Costa, presidente do FC Porto

João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira nas eleições de 2020, marcou presença na Assembleia Geral do Benfica, tendo, à imagemd e dezenas de sócios, discursado já depois da votação do orçamento. A Assembleia Geral aprovou, com 74,52% de votos favoráveis, o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades para o exercício de 2022/2023.

Virando-se para Rui Costa, o antigo candidato disse: "Senhor presidente tem aqui uma oportunidade de não ficar refém no passado. Tem de assumir responsabilidades da época desastrosa e cortar a direito. Precisa de uma estrutura forte e balneário blindado".

"Perdemos por culpa própria, mas fomos vezes de mais prejudicados. Não podemos ser demónios, mas também não podemos ser anjinhos. Devemos assumir que não podemos tratar como igual um dirigente que há 40 anos desrespeita o Benfica e que representa o pior do futebol português", disse ainda, numa referência a Pinto da Costa, autorizado por Luís Filipe Vieira a gravar uma passagem de um programa do Porto Canal.

Noronha não deixou de criticar a presidência de Rui Costa. "Sem a auditoria fragiliza a sua liderança e mostra fragilidades a terceiros, além de continuar à mercê de Vieira. Que razão para a demora? Peço que conclua um processo que vai unir todos os benfiquistas. Ou há ou não há transparência. Já era tempo de mudar a página. Lidere sem ficar a meio caminho".