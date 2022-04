"Não podemos olhar para essa questão e vinculá-la apenas à equipa do Benfica..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após a derrota caseira com o Liverpool, 1-3, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Qual a percentagem que o Benfica tem de passar? "Não consigo fazer esse exercício. Não consigo quantificar numa escala. O que sinto e sentimos no balneário: consciência que vai ser difícil, mas eliminatória não está fechada. Sabemos que para passar a eliminatória, ou pelo menos levar a prolongamento, nos 90 minutos temos de marcar dois golos e não sofrer nenhum, se quisermos passar temos de fazer três e não sofrer nenhum. A tarefa não é fácil. Agora, há consciência que a equipa pode dar uma resposta muito positiva, perante um Liverpool que tem a capacidade que todos nós reconhecemos. Não podemos esquecer que quando a equipa passou à fase a eliminar da Liga dos Campeões e saiu o Ajax, provavelmente 90 por cento das pessoas achava que o Ajax ia eliminar o Benfica fácil e isso não aconteceu. Esta equipa chegou com todo o mérito a esta eliminatória. Sabíamos que íamos ter uma tarefa muito difícil perante um candidato crónico à conquista da Liga inglesa e chegamos à primeira parte da eliminatória e estamos com uma desvantagem de dois golos. Agora sabemos que temos um jogo em Inglaterra, o desafio não é fácil, mas nós acreditamos que é possível eventualmente causar uma surpresa. Sabemos que vamos ter de estar numa noite perfeita, mas não abdicamos dessa possibilidade, até porque está em jogo uma passagem às meias-finais da competição mais importante do mundo."

Benfica parece jogar melhor nos jogos europeus: "Não conseguimos encontrar uma justificação por este ou por aquele motivo. Temos de olhar para o todo. São competições diferentes, adversários diferentes que causam problemas diferentes. É olhar para as características dos jogadores, do jogo, e fazer o jogo da melhor forma possível. Estou com alguma hesitação, porque na minha cabeça há varias possibilidades para justificar essa alternância. Mas a verdade é que não podemos olhar para essa questão e vinculá-la apenas à equipa do Benfica. Podemos olhar para outras equipas e também se vê essa alternância. O que é desejável é que isso não aconteça e que as equipas consigam manter a regularidade com rendimento elevado, seja num ou noutra competição. Temos agora o desafio com o Belenenses e temos de transportar o muito de bom que fizemos hoje para sábado, obviamente com características diferentes."