A revelação é do médio Taarabt, que diz ter recusado o Hellas Verona por estar feliz no Benfica.

Adel Taarabt abriu a porta a um regresso, no futuro, a Itália e revelou que já teve um convite de Ivan Juric, treinador do Hellas Verona, que, no passado, o orientou no Génova para tal. "Tenho um óptimo relacionamento com Ivan Juric e, na altura (empréstimo ao Génova) entendemo-nos imediatamente. Chegámos a falar de um possível regresso a Itália, para o Hellas Verona, mas agora estou no Benfica, onde posso jogar a Champions. Nos primeiros anos em Lisboa não foi fácil, mas depois adaptei-me e os adeptos adoram-me", contou Taarabt em entrevista à Sky Sports Itália.

O médio lembrou a passagem pelo Milan e deixou em aberto o regresso à liga transalpina. "Não me importava de voltar a Itália, ainda tenho cinco anos de futebol de topo", apontou Taarabt, hoje com 31 anos. Sobre a carreira do Benfica na Champions, Taarabt olhou para o Leipzig, que eliminou o Atlético de Madrid: "Quando vi a meia-final [contra o Atlético de Madrid, em Alvalade] lembrei-me que estivemos perto de os eliminar... São uma grande equipa, com uma grande mentalidade mas não fomos tão maus: as equipas do nosso grupo que passaram ainda estão a disputar a Liga dos Campeões."