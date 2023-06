Concentrado com a seleção da Croácia, que vai disputar a final four da Liga das Nações, Petar Musa, avançado do Benfica, falou esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Não jogou o tempo que gostaria: "Estou contente por termos alcançado o principal objetivo da equipa, ganhámos o campeonato após quatro anos. Não joguei tantos minutos como queria, mas ajudei sempre que entrei e veremos como isso me vai afetar aqui na seleção."

Apontado à titularidade frente aos Países Baixos: "Todos os jogadores querem estar no 11 titular, mas não é uma decisão minha. Há um treinador para decidir os onze que jogam de início e nós cabe-nos treinar da melhor forma e respeitar as decisões."