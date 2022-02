Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Garantia de Hugo Cajuda, que representa o treinador do Palmeiras.

Abel Ferreira está totalmente focado no Palmeiras e não recebeu qualquer contacto do Benfica, garantiu esta quinta-feira Hugo Cajuda, agente do técnico bicampeão da Libertadores.

"Não houve qualquer contacto ou aproximação entre Abel Ferreira e o Benfica. Se tivesse existido algum contacto por parte do Benfica, o Palmeiras, como eu sempre fiz, seria o primeiro a tomar conhecimento, assim como aconteceu noutras situações, quando o Abel foi procurado por outros clubes", afirmou o agente ao UOL Esporte.

"Abel está totalmente focado no Palmeiras. Reforço: está super e exclusivamente focado nos compromissos do Palmeiras, com quem tem contrato vigente. O Palmeiras merece todo o nosso respeito", disse ainda Hugo Cajuda.