"Não há muitos que se possam gabar de ter feito uma carreira tão boa como Vertonghen"

Defesa encarnado de 34 anos "tem pilhas para jogar mais dois anos a alto nível", assegura o atual treinador dos guarda-redes dos sub-21 belgas, Filip de Wilde, que protegeu as redes do Sporting entre 1996 e 1997

A lesão de recuperação longa sofrida por Lucas Veríssimo obriga o Benfica a equacionar a contratação de um central, em janeiro, mas pode, no imediato, obrigar a uma recomposição do trio de centrais lançado por Jorge Jesus.

Com o jovem Morato mais talhado para alinhar sobre a esquerda e menos para o meio, até pela sua juventude, Vertonghen pode ser a solução para a posição central, derivando Otamendi para a vaga à direita. O técnico das águias equaciona este esquema e há quem garanta que o internacional belga pode comandar, e bem, a linha defensiva das águias.

De facto, segundo referiu a O JOGO o antigo guardião do Sporting Filip de Wilde, para o seu compatriota "não será um problema jogar no meio do trio de centrais", mesmo sendo o camisola 5 um "esquerdino nato que sempre jogou como central à esquerda".

"Não é fácil para um esquerdino jogar à direita, mas, com a experiência que adquiriu ao longo dos anos que tem de futebol a alto nível, Vertonghen poderá ser o líder da defesa a partir da posição do meio tranquilamente, sem dificuldades", assegura o atual treinador de guarda-redes dos sub-21 da Bélgica, que acompanha de muito perto o trabalho que é desenvolvido na formação principal.

Para De Wilde, que trabalhou sob o emblema do leão em 1996/97, tendo voltado ao Anderlecht a meio da época seguinte, Vertonghen tem, aos 34 anos, energia para se manter no topo e desempenhar com qualidade qualquer missão que lhe seja confiada.

"Tenho a certeza disso. Sempre foi um jogador com muito carácter e a idade é compensada com a muita experiência adquirida. Por isso, acredito que terá pilhas para, pelo menos, mais dois anos em alto nível no Benfica e na seleção belga", avalia o antigo guardião, referindo-se à extensão do contrato que liga o jogador belga aos encarnados até junho de 2023.

"É um jogador com muita experiência, continua a ser muito ambicioso mesmo depois de ter escolhido uma sequência de carreira mais leve, ao trocar o futebol inglês por Portugal. Porém, e por estar no Benfica, nota-se que mantém esse nível alto de exigência e de ambição de vencer", acrescenta Filip de Wilde, considerando "compreensível que queira acabar a sua carreira em beleza e estar no Benfica convém-lhe totalmente".

"Fez uma bela carreira, tanto pelo Ajax como pelo Tottenham, tendo-lhe juntado agora o Benfica. Não há muitos jogadores que se possam gabar de ter feito uma carreira tão boa", completa.