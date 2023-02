Não há médio com melhor rendimento do que João Mário em 2023

Internacional português é o médio com melhor rendimento no ano civil em todo o mundo, fruto das nove vezes em que já festejou.

Fulminando a sua melhor temporada da carreira, fruto da participação em 29 golos (com 19 marcados e dez assistências), contra os 17 de 2015/16, pelo Sporting, João Mário está de pé quente em 2023.

Fruto do bis alcançado diante do Vizela, que valeu o triunfo por 2-0, o internacional português festejou já por nove ocasiões desde o início de janeiro, algo que lhe permite alcançar o estatuto de médio com mais golos em 2023 não só entre as equipas que disputam as 15 principais ligas da Europa mas também em todo o mundo.