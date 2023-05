"Não há hipótese, é vitória e título para o Benfica. Tenho essa convicção"

Carlos Vinícius, agora em Inglaterra, confiante num Benfica campeão no próximo sábado.

Carlos Vinícius, avançado brasileiro que representa atualmente o Fulham, não tem dúvidas: o Benfica vai sagrar-se campeão no próximo sábado.

"Não há hipótese, [no jogo com o Santa Clara] é vitória e título. Tenho essa convicção. É um jogo em casa, pelo título e contra uma equipa que já desceu de divisão. Sei que todos eles estão com essa convicção e essa fé de que não há outro caminho", afirmou o jogador que já representou as águias, ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

Vinícius conhece bem Roger Schmidt, com quem trabalhou no PSV na época passada. "Fiquei muito feliz quando ele assinou pelo Benfica e confiante de que ele ia trazer algo de bom para o clube e para os benfiquistas. É claro que a temporada tem sido de excelência e, para coroar a qualidade dele, está quase aí o título. Para além da relação como treinador, gosto do Roger Schmidt como amigo e torço muito por ele e pela equipa técnica", disse, recordando as amizades que fez na Luz.

"Tenho lá muito amigos e estou sempre em contacto com eles. É um clube de que eu gosto muito, que está no meu coração e não há nada melhor do que o Benfica campeão", assegurou, destacando Gonçalo Ramos. "Provou que é um goleador nato. Já é uma realidade. Todas as competições onde jogou, marcou, até Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo. Esperemos que marque agora no último jogo, para terminar como começou, em grande", rematou Carlos Vinícius.