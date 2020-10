"Não há equipa que meta medo seja a quem for", diz Jorge Jesus

Jorge Jesus fez a antevisão do jogo em casa do Lech Poznan que marca o início da campanha do Benfica na Liga Europa 2020/21

Treinador do Lech disse que o Lech não vai jogar com medo do Benfica:

"É normal o treinador adversário pensar assim. Não há equipa que meta medo seja a quem for. O Benfica vai tentar esgrimir com um adversário com ambições, uma ideia interessante de jogo e o treinador adversário deverá ter falado desse ponto de vista. Quando acreditas no que fazes, não mudas de ideias."

Alterações em perspetiva

"O ciclo de jogos em poucos dias (n.d.r 7 jogos em 20 dias) não tem nada a ver com a mudança de onze em comparação com o jogo do Rio Ave. Ainda não entramos nesse processo de fadiga acumulada. As potenciais alterações na equipa não têm nada a ver com o cansaço do último jogo."