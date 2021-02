Não há conferência de antevisão com Jesus: a explicação do Benfica

Clube da Luz informou que o treinador não fará a habitual conferência de imprensa antes de mais um jogo do campeonato.

Jorge Jesus não irá fazer a habitual conferência de antevisão, tendo em vista o encontro com o Rio Ave. De acordo com o Benfica, o treinador irá apenas fazer uma declaração ao canal do clube.

"É falso que se viva um mau ambiente entre os jogadores e equipa técnica liderada por Jorge Jesus. É falso que Jorge Jesus tenha sido protegido de ser questionado por vários jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave. Sendo dia de aniversário, e estando desde há vários dias anunciada uma entrevista do presidente sobre o atual momento do clube, não faria sentido Jorge Jesus marcar presença, três horas antes, numa conversa alargada com a comunicação social", surge escrito no site oficial.

O Benfica recebe o Rio Ave na ronda 21 da Liga NOS, numa partida com início marcado para as 19h00 de segunda-feira.