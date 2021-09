Declarações de Jorge Jesus, no final do Santa Clara-Benfica (0-5), referente à quinta jornada da Liga Bwin

O que mudou após o intervalo: "O objetivo era somar três pontos. Ganhámos a uma equipa forte, bem organizada. Na primeira parte, o jogo foi muito confuso. O Santa Clara dividiu bem o jogo. Faz parte do futebol. Não há ciência que diga que uma equipa tem de estar 90 minutos a dominar. O Santa Clara até esteve por cima, em algumas partes. Corrigimos algumas coisas ao intervalo. Fomos eficazes. Depois com o resultado ficou mais fácil."

Rafa deu mais velocidade? "Na segunda parte todos os jogadores mexeram com o jogo. Fizeram todos coisas diferentes do que estavam a fazer."

Pinho saiu por lesão? "Saída de Rodrigo Pinho foi opção minha."

Lázaro? "Não tenho dificuldade em elogiar individualmente os jogadores. O Lázaro entrou bem no jogo, também só jogou meia hora. Tem um conhecimento forte dos momentos do jogo. Ainda não sabe o que a equipa quer. Vem para somar."

Resposta no pós-seleções: "O Lucas Veríssimo estava no risco de se lesionar. Do onze que jogou do início, só Lucas e João jogaram nas seleções. Não foi por acaso...Umas vezes as coisas saem bem. O plantel tem muito valor. Jogadores com nível muito igual."