Não foi apenas a falta de tempo a afastar Seferovic de Sevilha: confira o motivo

Escasso tempo disponível entre as primeiras conversas e o fecho do mercado em Espanha foi uma das justificações para o processo não ter andado. Porém, e segundo apurámos, há mais uma razão que se revelou decisiva.

Seferovic esteve na porta de saída do Benfica no último dia de mercado, falhando a saída para a Sampdória porque os italianos mudaram a oferta à última hora e rejeitando o ingresso no Nantes, como O JOGO noticiou.

O dianteiro suíço foi ainda alvo do Sevilha e o escasso tempo disponível entre as primeiras conversas e o fecho do mercado em Espanha foi uma das justificações para o processo não ter andado. Porém, e segundo apurámos, há mais uma razão que se revelou decisiva no desfecho negativo deste processo que poderia ter sido concretizado nos moldes de um empréstimo.

Devido às regras orçamentais da liga espanhola, os andaluzes não podiam sequer chegar a pouco mais de meio milhão de euros de salário, quando o suíço ganha quase dois milhões. Monchi, o diretor desportivo do Sevilha ainda tentou avançar com o negócio, mas as contas rapidamente se encerraram e Seferovic continuou na Luz.