"Não faz sentido num momento a equipa técnica não servir e agora sim"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo na sala de imprensa após o dérbi.

O Benfica venceu por 2-0 em Alvalade, na ronda 30 do campeonato, e Nélson Veríssimo vive uma boa fase no comando técnico das águias. Na sala de imprensa, o treinador foi questionado sobre uma eventual oportunidade para continuar no cargo.

"Os resultados ditam tudo. Acima de tudo, a equipa percebeu que jogando contra equipas de grau de dificuldade elevado como Ajax, Liverpool e Sporting, há momentos em que temos de ter a capacidade de defender mais. Assumimos isso sem problema nenhum", começou por dizer, sobre a evolução da equipa.

"Não muda nada. Não faz sentido num momento a equipa técnica não servir e agora já serve. Não é uma crítica interna, já disse que desde o início que sei o que se está a passar. Só tenho de agradecer a oportunidade ao presidente por estar aqui", vincou.

"O primeiro jogo que fiz na equipa principal foi no Dragão, que perdemos, depois defrontámos o Sporting na Taça da Liga e também perdemos. Encarámos esses momentos como momentos de aprendizagem. Acima de tudo, enquanto treinadores, temos de conhecer a capacidade dos nossos jogadores. Às vezes resulta, outras não. Hoje resultou", disse ainda Veríssimo.