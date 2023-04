"Não falei diretamente com o Rafa sobre a renúncia à Seleção", revela Roberto Martínez

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à rádio Antena 1.

Rafa renunciou à Seleção. Conversou com ele? "Tentei falar com o Rafa. Mas é uma conversação muito clara que nós precisamos de respeitar. Não falei diretamente com ele, falei com uma pessoa do seu clube. Acho que é importante falar sempre com o seu treinador e com o seu clube primeiro, antes de falar com um jogador de uma forma oficial. O Rafa é um jogador que tem uma boa carreira, uma boa experiência e que o seu trabalho na Seleção tem de ser respeitado. E quando um jogador acha que é o momento de fechar um capítulo, nós temos de respeitar."

Ricardo Carvalho como adjunto: "O Ricardo Carvalho tem muitas experiências que são muito importantes para o nosso balneário. É um jogador que jogou na liga espanhola, jogou na liga inglesa, é um jogador que como defesa teve que se adaptar e evoluir. Preciso dele para o nosso trabalho diário. Pode dar o que precisamos para a nossa equipa técnica."

Saída de Fernando Gomes em 2024: "Para mim, o nosso presidente, o Fernando Gomes, é uma pessoa muito admirada, muito respeitada no mundo do futebol. E o seu legado vai estar na Federação por muito gerações. É uma regra que o presidente não pode estar mais épocas, mas eu acho que o seu trabalho, o profissionalismo da Federação permite ter um ambiente estável e permite ao selecionador trabalhar para o futuro. E isso é muito mais importante."

Diferenças condições de trabalho na Bélgica e em Portugal: "A diferença é a presença de jogadores da Seleção... Ter um diretor que jogou na Seleção é muito importante. Ter o vice-presidente Humberto Coelho, ter o João Pinto, ter o Pauleta, ter Hélder Postiga, ter jogadores que conhecem a Seleção. É uma Federação com muita presença, com muita personalidade. Dá muita valia. Ajuda não só ao jogador como também à Federação a continuar a crescer e a estar pronto para ganhar. A Seleção está em boas mãos."