"Não estou surpreendido, a equipa não se esconde e os jogadores têm sido corajosos"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo em casa do Maccabi Haifa (6-1), na 6.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Surpreendido: "Não estou surpreendido. Estamos a fazer um grande esforço para jogar a este nível. Sabemos a nossa posição e que podemos jogar bom futebol e jogar a bom nível. A equipa não se esconde, os jogadores têm sido corajosos."

Benfica será indesejado após esta performance no grupo: "Não quero pensar já dessa forma, temos muito respeito pelas outras equipas que vão estar na próxima ronda, vamos tentar o nosso melhor como os outros. Temos muita confiança, estamos felizes com o objetivo alcançado. Depois temos de estar prontos para a Liga portuguesa. Respeitamos todas as equipas que estão à espera, temos confiança, ganhámos confiança nesta fase de grupos, mas todos nos merecem respeito. Mantemos a humildade. Agora só pensamos no jogo do fim de semana, para o campeonato."