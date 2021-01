Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-0 sobre o Tondela.

Na conferência de imprensa após o Benfica-Tondela, Jorge Jesus voltou a falar sobre as críticas recentes de que foi alvo por parte de Toni e José Augusto, antigos jogadores das águias, e disse que já não estava habituado à "comunicação de especulação e perseguição" que há em Portugal, no que diz respeito ao futebol.

"Estive dois anos e meio fora e, quando saí, sabia que há em Portugal uma comunicação com especulação. Existe um outro jogo fora do jogo, com intenção de desvalorizar os jogadores, os treinadores, os presidentes... E eu estava um pouco destreinado disto. Estava habituado a falar só de futebol. Não estava habituado a esta comunicação de especulação e perseguição com o intuito de desvalorizar seja o que for. Acho que os jornalistas, agentes desportivos, treinadores, dirigentes, todas as pessoas relacionadas com o futebol, têm conhecimento sobre futebol e devem estar nos sítios apropriados para falar de futebol. Mas em Portugal vejo advogados, arquitetos, com todo o respeito por todas as profissões, a falar de futebol... mas cabe na cabeça de alguém?", começou por dizer.

"Há dois ex-jogadores do Benfica [n.d.r refere-se a Toni e José Augusto] que têm um legado muito grande e uma história muito grande e que fizeram muito mais pelo clube do que eu, mas eu não tenho que responder a essas pessoas. No dia em que eles estiverem aqui sentados, eu tenho gosto em responder. Mas agora tenho é de responder aos adeptos do Benfica e fazemo-lo ganhando", acrescentou.