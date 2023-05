"Não é só com motivação e discursos que podemos ganhar o jogo ao Braga"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Braga, marcado para este sábado (20h30) e referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Palestra aos jogadores: "Jogadores estiveram bem durante a semana. Trabalharam muito bem. Estão frescos, motivados, é o meu feeling. Não falo com os jogadores só antes dos jogos, tentámos sempre falar ao longo de toda a época sobre o clube e a equipa. Temos de colocar toda a época no jogo deste sábado. Felizmente, ganhámos quase todos os encontros. Perdemos alguns e podemos colocar no jogo deste sábado todas essas experiências. Não é só com motivação e um discurso que poderás ganhar o jogo de sábado. Tentaremos fazer um grande jogo de futebol."

Ordem dos jogos em relação ao FC Porto. Pressão? "Temos de estar focados nos nossos 90 minutos. Quando estamos na nossa situação, temos de nos concentrar nos nossos jogos. O FC Porto jogou uma meia-final, nesta última quinta, e vão jogar na segunda."