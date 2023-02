"Não é para qualquer um ganhar 15 títulos e jogar mais de 300 jogos pelo Benfica"

Grimaldo escreveu uma mensagem de agradecimento a André Almeida, que agora rescindiu contrato com o Benfica.

André Almeida rescindiu contrato com o Benfica ao fim de 12 anos. Esta quinta-feira, Alejandro Grimaldo despediu-se do companheiro de equipa, com uma mensagem nas redes sociais.

"Mano, só tenho palavras de agradecimento para ti. Começámos há 8 anos como companheiros de equipa e agora temos uma amizade que será para sempre. Não é para qualquer um ganhar 15 títulos e jogar mais de 300 jogos com esta camisola, por isso sempre serás uma lenda do clube.

Adoro-te, irmão", lê-se.