Treinador dos encarnados sabe que a sua equipa "não tem margem de erro" pela posição que ocupa na tabela classificativa do campeonato

Gonçalo Ramos foi titular nos dois últimos jogos. O que acrescenta Gonçalo Ramos de diferente, em relação aos outros avançados?

"Temos o plantel todo disponível. Não querendo colocar o foco nas questões individuais, reconheço que o nosso plantel tem uma grande qualidade. Em função das características dos jogadores, permite-nos construir equipas diferentes para cada jornada, em função dos objetivos e da estratégia. Cabe-nos a nós em função da característica de cada jogador e da estratégia a adotar para o jogo seguinte, reunir o melhor onze. Esse vai ser o nosso desafio jornada após jornada".

O 4x4x2 é um sistema fechado ou poderá ser um Benfica em 4x3x3?

"Não posso garantir que seja um Benfica fechado em 4x4x2. A nossa lógica vai muito no sentido de perceber os jogadores que temos, a a melhor estratégia para o jogo seguinte. Não podemos pensar num Benfica a curto/médio prazo. Estamos a falar em sistema, mas depois também há as dinâmicas. Dentro de um posicionamento inicial, podemos criar dinâmicas diferentes que possam tocar em outros sistemas táticos. Não é nossa ideia estancar este Benfica apenas num sistema".

Numa ligeira antevisão da segunda volta, acha que os candidatos ao título vão continuar a perder poucos pontos, como aconteceu na primeira volta?

"Temos que centrar a nossa atenção e o nosso pensamento naquilo que controlamos. Estamos numa posição na tabela classificativa em que não temos margem de erro. A nossa abordagem para a segunda volta é pensar jogo a jogo sempre com o objetivo de conquistar os três pontos. Ponto número dois: a partir do momento em que conquistamos três pontos, encurtar distâncias para os clubes que estão acima de nós. Já foi conseguido na última jornada e esse vai ser o nosso pensamento jornada após jornada. Vai começar agora a segunda volta da Liga e cada jogo vai ser uma final para nós. Cada jogo terá de ser abordado com empenho e entrega".